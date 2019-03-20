В Володарском районе вечером эвакуировали жителей высотки на улице Красный Маяк

В соцсетях вечером 21 марта появилась информация о том, что из дома №123 на улице Красный Маяк были эвакуированы жильцы.

Инцидент произошел около десяти вечера. Пользователи сети высказывали разные версии случившегося: одни говорили об утечке газа, другие - о бомбе в мусоропроводе или подвале.

По словам сотрудника МЧС региона, в подъезде здания обнаружили бесхозную сумку. Ее обследовали сотрудники полиции.

«Володарский район, ул. Красный Маяк,123, в подъезде была бесхозная сумка, которая была обследована сотрудниками полиции, угроза снята, вызов ложный», - сообщил пользователь под ником «Сотрудник МЧС Брянской области».