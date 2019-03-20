В поселке Вышков произошел пожар

22 марта в поселке Вышков Злынковского района случился пожар в доме, к счастью, обошлось без пострадавших.

Информация о возгорании поступила в 01:49. По адресу через три минуты прибыли огнеборцы 38-й части и ДПК «Вышков». Как оказалось, горела кровля частного нежилого дома.

В тушении использовали два ручных ствола.

«В 02.05 огонь локализовали, в 02.31 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в поселке Клетня произошел пожар.