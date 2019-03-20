В Унече бывшая студентка дала 51 тыс рублей взятки директору вуза

Суд Унечского района признал 21-летнюю бывшую студентку одного из местных вузов виновной в даче взятки и оштрафовал на 500 тыс рублей.

Деньги штрафа пойдут в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Как установил суд, молодая девушка являлась студенткой одного из высших учебных заведений в Унече с сентября 2017 года по январь 2018 года.

Для дачи сессии без экзаменов, преддипломной практики, а также получения диплома о высшем образовании она договорилась и передала через посредника директору учебного заведения взятку в 51 тыс рублей.