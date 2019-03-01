Подозреваемый в краже у 37-летней дамы задержан в Новозыбкове

64-летний мужчина из Злынковского района, у которого ранее не было проблем с правоохранительными органами, решил легким способом получить деньги и пошел на преступление, пострадала 37-летняя жительница Новозыбкова; гражданин задержан, ему грозит срок.

Потерпевшая рассказала полиции, после похода по магазинам поняла, что ее банковская карта пропала. Женщина позвонила в банк для блокировки карты. Там сообщили, что за пару часов неизвестный потратил 2600 рублей.

Как выяснилось, банковскую карту 64-летний мужчина нашел на столе в магазине, где женщина оставила ее, перекладывая продукты в пакет. Некоторое время он ходил и оплачивал небольшие покупки. Когда понял, что карта заблокирована, просто выкинул.

«По решению суда подозреваемый может быть приговорен к лишению свободы на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.