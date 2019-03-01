Житель поселка Кукуевка обворовал 69-летнюю соседку

Полиция предъявила обвинение в краже 46-летнему жителю поселка Кукуевка Навлинского района.

Похищение мужчина совершил у 69-летней односельчанки еще осенью 2018 года. Сбил навесной замок, проник в гараж и украл оттуда недавно купленный набор гаечных инструментов за 2500 рублей.

Пенсионерка не стала сразу обращаться к правоохранителям. Все, говорит она, надеялась, что сосед одумается и принесет назад чужое имущество.

Подозреваемому грозит до пяти лет.