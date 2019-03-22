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В Севском и Карачевском районе обнаружены опасные предметы

Опубликовано Вчера, 19:02

23 марта в Севском и Карачевском районах местные жители обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.

Так в селе Рясники Карачевского района в 10.05 был ликвидирован артиллерийский снаряд – (122 мм)

Чуть позже, в 14:25, в деревне Шведчики в 14:25 обезвредили пять артиллерийских снарядов (45 мм).

В обоих случаях вызвали сотрудников «Брянского пожарно-спасательного центра».

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