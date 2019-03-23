В селе Гордеевка случился пожар

24 марта в селе Гордеевка на улице Кольцевая произошло возгорание, на место выезжали спасатели 40-й части.

Информация о происшествии поступила в 18:05. Через семь минут огнеборцы прибыли на место на двух автоцистернах. Как оказалось, пламя охватило частную баню по всей площади.

В тушении использовали ручной ствол, работало звено газодымозащитной службы.

«В 18.15 пожар был локализован, в 18.25 ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.