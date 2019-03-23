Житель Клинцов сломал нос матери и угрожал убийством

56-летний житель Клинцов предстанет перед судом, его обвиняют в угрозе убийством.

Прокурор Клинцовского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу.

Согласно материалам расследования, утром 10 февраля 2019 года во время ссоры с 80-летней матерью обвиняемый схватил нож и стал угрожать ей убийством. Затем он ударил ее в область носа, причинив перелом костей носа.

Как оказалось, подозреваемый судим за аналогичные преступления в отношении престарелой матери.

«Уголовное дело направлено в мировой судебный участок №39 Клинцовского района для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.