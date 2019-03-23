Житель Клинцов сломал нос матери и угрожал убийством
56-летний житель Клинцов предстанет перед судом, его обвиняют в угрозе убийством.
Прокурор Клинцовского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу.
Согласно материалам расследования, утром 10 февраля 2019 года во время ссоры с 80-летней матерью обвиняемый схватил нож и стал угрожать ей убийством. Затем он ударил ее в область носа, причинив перелом костей носа.
Как оказалось, подозреваемый судим за аналогичные преступления в отношении престарелой матери.
«Уголовное дело направлено в мировой судебный участок №39 Клинцовского района для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности рекламы букмекерских контор
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается рекламы организаторов азартных игр и рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах.
«Ростелеком» начал оказывать услугу интеграции онлайн-кассы с интернет-магазином. Решение позволит автоматически направлять информацию о продажах по безналичной оплате в Федеральную налоговую службу (ФНС). В предложение провайдера входят онлайн-касса с фискальным накопителем на 13 или 36 месяцев, годовое обслуживание у оператора фискальных данных (ОФД), плагин для интернет-магазина, а также программное обеспечение для интеграции плагина с кассовым аппаратом.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали и провели ряд мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.
В 2018 году ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» создали мощный задел для успешной реализации Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.