Брянская полиция проводит расследования в связи с ДТП в Советском районе

Сотрудники брянского управления МВД устанавливают причины и обстоятельства аварии, которая случилась рано утром 25 марта на Красноармейской в Советском районе, где погибли четыре человека.

ДТП произошло около дома №61. Как объяснили в отделе ГИБДД, водитель автомобиля Hyundai Solaris столкнулся с Chevrolet Niva, после этого наехал на стационарный пункт полиции. От удара Chevrolet отлетел на находившийся позади Renault Logan.

В итоге водитель и трое пассажиров автомобиля «Hyundai» погибли. Пассажир Hyundai, а также водитель и пассажир Chevrolet госпитализированы с тяжелыми травмами.

«Состояние водителей в момент ДТП определит медицинская экспертиза», - объяснили в пресс-службе регионального МВД.