В Унече пострадал 22-летний мотоциклист

22-летний водитель мотоцикла Yamaha получил травмы во время ДТП с участием Renault Sandero на улице Иванова в Унече.

Инцидент случился в 15:05. По предварительным данным, 41-летняя женщина на Renault Sandero, двигаясь со стороны Октябрьской на Советскую, не предоставила преимущество в движении мотоциклу Yamaha под управлением 22-летнего водителя.

«В результате ДТП 22-летний водитель мотоцикла с диагнозом рана левой голени, ушиб голеностопного сустава - отпущен с назначением лечения», - сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Напомним, 25 марта в Советском районе произошло ДТП с участием Hyundai и Chevrolet, погибли четыре человека, семеро – в больнице.