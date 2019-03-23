Брянский прокурор взял под свой контроль расследование дела по смертельному ДТП на Красноармейской
Прокурор Брянской области Александр Войтович поручил прокуратуре дать оценку деятельности контролирующих и иных уполномоченных органов в сфере организации дорожной деятельности и безопасности транспортного обслуживания населения в связи с серьезной аварией на улице Красноармейской с четырьмя погибшими.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, по данному факту возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Само ДТП произошло утром 25 марта. На улице Красноармейской столкнулись Hyundai Solaris и Chevrolet Niva. В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомобиля Hyundai погибли. Еще один пассажир из Hyundai, а также водитель и пассажир иномарки Chevrolet госпитализированы с тяжелыми травмами.
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