В селе Щепетлево на пожар выезжали огнеборцы

25 марта в селе Щепетелево Суземского района произошел пожар, к счастью, обошлось без пострадавших.

Информация о возгорании спасателям 25-й части поступила в 12:16. Через 20 минут на место прибыли огнеборцы на двух автоцистернах. Как оказалось, пламя охватило баню размером 4х4 метра.

«На тушение работало два ручных ствола. В 12.42 огонь локализовали, в 12.46 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в Унече во время возгорания в жилом доме погиб мужчина.