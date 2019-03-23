Жительница Брянска, продавая квартиру, лишилась 89 тыс рублей
В течение минувшей недели в Брянской области мошенники обманули местных жителей на 642 500 рублей, потерпевшими оказались 17 человек; среди жертв афер была и 59-летняя дама из Бежицкого района.
Женщина объяснила правоохранителям, что разместила в сети Интернет объявлениео продаже квартиры. Через несколько часов ей позвонил покупатель, который сразу пожелал перечислить аванс на счет, для этого запросил данные карты и коды из смс, а также сказал, какие операции надо сделать в банкомате. В итоге со счета списало 89 тыс рублей.
Подобная ситуация случилась и с 67-летенй дамой из Комаричского района, она лишилась 20 тыс рублей. Чуть меньшие суммы – пять тысяч рублей и девять тысяч - перевели злоумышленникам 23-летняя жительница Новозыбковского района и 42-летний гражданин из Навлинского района, желавший продать инструменты.
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