Жительница Брянска, продавая квартиру, лишилась 89 тыс рублей

В течение минувшей недели в Брянской области мошенники обманули местных жителей на 642 500 рублей, потерпевшими оказались 17 человек; среди жертв афер была и 59-летняя дама из Бежицкого района.

Женщина объяснила правоохранителям, что разместила в сети Интернет объявлениео продаже квартиры. Через несколько часов ей позвонил покупатель, который сразу пожелал перечислить аванс на счет, для этого запросил данные карты и коды из смс, а также сказал, какие операции надо сделать в банкомате. В итоге со счета списало 89 тыс рублей.

Подобная ситуация случилась и с 67-летенй дамой из Комаричского района, она лишилась 20 тыс рублей. Чуть меньшие суммы – пять тысяч рублей и девять тысяч - перевели злоумышленникам 23-летняя жительница Новозыбковского района и 42-летний гражданин из Навлинского района, желавший продать инструменты.