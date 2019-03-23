В Советском районе 68-летняя дама «спасла» родственника за 75 тыс рублей
Брянские правоохранители проводят расследование и устанавливают подозреваемого в афере, совершенной в отношении 68-летней местной жительницы.
По словам потерпевшей, ей на телефон позвонил мужчина, представившись сотрудником правоохранительных органов, который сообщил, что ее родственника задержали за преступление. Проблему, по словам незнакомца, можно было решить с помощью 75 тыс рублей. Желая вызволить близкого человека из беды, дама перевела на счет неизвестного указанную сумму. Позже позвонила родственнику, оказалось, что с ним никакой беды не случалось.
Жертвами подобных мошенничеств в течение прошедшей недели стали также 64-летняя жительница Советского и 45-летняя женщина из Фокинского района. Каждая из них лишилась по 15 тыс рублей.
Напомним, в Севском районе 52-летняя жительница лишилась сбережений, продавая квартиру.
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