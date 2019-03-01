В Новозыбкове горел гараж

26 марта в Новозыбкове на улице Мичурина горел гараж, на место выезжали спасатели 16-й части на двух автоцистернах.

Информация о пожаре поступила в 00:12. Через четыре минуты огнеборцы прибыли по адресу. Как оказалось, горела кровля частного гаража.

В тушении использовали два ручных ствола. В 00:20 пламя локализовали, в 00:32 ликвидировали.

«Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.