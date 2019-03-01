В Унече 23-летняя девушка-водитель Daewoo Matiz угодила в больницу

25 марта в Унече на улице Залинейной случилась авария с участием Hyundai Elantra и Daewoo Matiz , пострадала водитель последнего автомобиля.

Сам инцидент произошел в 10:35. Как объяснили в отделе ГИБДД, 31-летний водитель Hyundai Elantra, двигаясь со стороны Суворова на улицу Кирова, при повороте налево с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении Daewoo Matiz под управлением 23-летней девушки.

«В итоге 23-летняя женщина-водитель получила закрытый перелом ребер с левой стороны без смещения; ее отпустили с назначением лечения», - сообщили в пресс-службе ГИБДД области.

Напомним, в Брянске около автовокзала 25 марта случилось серьезное ДТП.