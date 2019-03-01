Житель Стародуба, виновный в гибели 18-летней девушки, приговорен к колонии

Суд признал виновным в гибели 18-летней девушки во время ДТП 19-летнего жителя Стародуба и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Кроме этого, парня лишили права управления транспортом в течение двух лет.

Также суд взыскал с молодого человека в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшей стороны один миллион рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура Стародубского района поддержала обвинение по уголовному делу.

Инцидент случился 28 декабря 2018 года около трех ночи. Парень, будучи пьяным, управлял иномаркой Volkswagen Passat. Двигаясь по автодороге Стародуб-Климово со скоростью около 100 км/ч, он потерял управление, съехал в кювет, где врезался в дерево.

«В результате ДТП 18-тилетняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.