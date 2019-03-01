В Фокино 11-летнего мальчика сбила Toyota Camry
11-летний мальчик 25 марта получил травмы во время ДТП с участием Toyota Camry на улице А. Зверева в Фокино.
У пострадавшего ушиб затылка, ссадина на бедре; медики, назначив лечение, отпустили его домой.
Сама авария случилась в 17:45. Как объяснили в отделе ГИБДД, 19-летняя автомобилистка на Toyota Camry при выезде из арки дома сбила 11-летнего пешехода, который неожиданно вышел на проезжую часть.
Напомним, 82-летняя жительница Брянска попала в больницу из-за водителя Peugeot Boxer
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности рекламы букмекерских контор
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