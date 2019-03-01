В Советском районе на офис микрозаймов напал циркач

Полиция завела уголовное дело на 25-летнего жителя Ивановской области, который подозревается в разбое.

По части 2 статьи 162 УК РФ ему грозит до десяти лет с крупным штрафом. До суда задержанный будет находиться под арестом.

По материалам расследования, в середине февраля на офис микрозаймов в Советском районе Брянска напал неизвестный. По словам сотрудницы фирмы, лицо мужчины было скрыто шарфом с эмблемой футбольного клуба. Незнакомец, угрожая ножом, забрал из кассы 19 тыс 500 рублей и скрылся.

Во время осмотра расположенных неподалеку от офиса заброшенных домов сотрудники полиции нашли одежду нападавшего.

Работница организации сообщила, что, уходя, грабитель сказал: «Извини, у меня ребенок больной». В связи с этим сыщики провели масштабное расследование и проверили на причастность к нападению проживающих в регионе родителей тяжело больных детей. Но, как оказалось, таким образом мужчина хотел запутать следствие.

Осмотрев записи с камер наблюдения, сыщики установили, что за пару дней до преступления злоумышленник посещал офис и забыл спрятать лицо от камеры.

25-летнего парня задержали в Курске во время гастролей с цирковой труппой. Подозреваемый объяснил, на преступление пошел, поскольку проигрался, делая ставки на спортивные состязания.