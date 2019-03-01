В Советском районе на офис микрозаймов напал циркач
Полиция завела уголовное дело на 25-летнего жителя Ивановской области, который подозревается в разбое.
По части 2 статьи 162 УК РФ ему грозит до десяти лет с крупным штрафом. До суда задержанный будет находиться под арестом.
По материалам расследования, в середине февраля на офис микрозаймов в Советском районе Брянска напал неизвестный. По словам сотрудницы фирмы, лицо мужчины было скрыто шарфом с эмблемой футбольного клуба. Незнакомец, угрожая ножом, забрал из кассы 19 тыс 500 рублей и скрылся.
Во время осмотра расположенных неподалеку от офиса заброшенных домов сотрудники полиции нашли одежду нападавшего.
Работница организации сообщила, что, уходя, грабитель сказал: «Извини, у меня ребенок больной». В связи с этим сыщики провели масштабное расследование и проверили на причастность к нападению проживающих в регионе родителей тяжело больных детей. Но, как оказалось, таким образом мужчина хотел запутать следствие.
Осмотрев записи с камер наблюдения, сыщики установили, что за пару дней до преступления злоумышленник посещал офис и забыл спрятать лицо от камеры.
25-летнего парня задержали в Курске во время гастролей с цирковой труппой. Подозреваемый объяснил, на преступление пошел, поскольку проигрался, делая ставки на спортивные состязания.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности рекламы букмекерских контор
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается рекламы организаторов азартных игр и рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах.
На II Международной научно-практической конференции «Ростелеком» представил цифровые решения для развития сельского хозяйства Брянской области. В мероприятии приняли участие фермеры, руководители сельхозпредприятий, администрация региона и будущие выпускники Брянского аграрного университета.
С 22 марта, накануне весенних школьных каникул, на Московской железной дороге началась инициированная правоохранительными органами акция «Безопасность». Она направлена на предотвращение несчастных случаев с несовершеннолетними на объектах транспортной инфраструктуры и продлится до окончания каникул – до 31 марта. Железнодорожники поддержали мероприятие, так как во время каникул дети больше свободного времени проводят на улице без контроля взрослых, выбирая местом для игр железную дорогу.
В 2018 году ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» создали мощный задел для успешной реализации Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.