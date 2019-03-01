В Брянской области оштрафован механизатор «Мираторга»

Суд Карачевского района огласил приговор 36-летнему Алексей Фомину, теперь уже бывшему трактористу-механизатору «Брянской мясной компании», которая входит в холдинг «Мираторг»; мужчина обвиняется в краже.

Подсудимому назначили наказание в виде штрафа в 25 тыс рублей по ч.3 ст. 30, ч 1 ст 158 УК РФ. До вступления приговора в силу ему выбрали меру пресечения – подписку о невыезде.

Инцидент случился в декабре 2018 года. Фомин сливал солярку из трактора, на котором работал. Очередная попытка кражи закончилась неудачей – его застали «на горячем» - в момент перегона топлива в двадцатилитровую емкость прямо около заправочной колонки, сразу после заправки трактора.

Канистру он спрятал в дренажной канаве, но сам факт безнаказанного, по его мнению, слива настолько понравился, что запасся ещё тремя сосудами - двумя по 30 литров и одним на 20 - и похитил прямо в поле ещё 80 литров. Украденное горе-работник собирался было спрятать рядом с первой канистрой — в той же дренажной трубе, однако там его настигла служба безопасности компании.

Ворованную солярку конфисковали.

Напомним, тракториста «Мираторга» осудили за кражу солярки и подделку документов.