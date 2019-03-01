В Навле совершили махинацию с землей

Навлинский райсуд рассмотрит дело уже бывших 56-летнего главы Синезерского сельского поселения и 56-летнего специалиста сельской администрации, которые обвиняются в мошенничестве в крупном размере, превышении служебных полномочий и подлоге.

Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки по ч.ч. 3, 4 ст.159,ч. 2 ст. 286 ч. 2 ст. 292 УК РФ

По версии следствия, в 2010-2012 годах глава и специалист Синезерского сельского поселения, пользуясь служебным положением, вносили в выписки из похозяйственной книги недостоверную информацию о правообладателях земли, на основании чего в органах Росреестра проводилась регистрация права собственности на доверенных лиц. После этого землю продавали, а полученные от сделок деньги доставались чиновницам.

В результате муниципалитет остался без семи земельных участков на сумму 2 млн рублей.

«В двух мошеннических схемах фигурантки действовали совместно по предварительному сговору», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.