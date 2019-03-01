Подозреваемый в краже у 33-летней дамы задержан в Почепе

Почепская полиция завела уголовное дело на 35-летнего жителя деревни Нижняя Злобинка, который подозревается в краже у 33-летней женщины.

Потерпевшая рассказала, приезжала в райцентр за покупками, в местном магазине забыла сумку, забрала лишь пакет с продуктами. Через пару минут вернулась, однако выяснилось, что за этот короткий промежуток времени неизвестный вытащил кошелек с 19 тыс рублей и документами.

Момент кражи запечатлела камера наблюдения. Розыскное объявление с лицом подозреваемого разместили в районной газете. Вскоре в отделение позвонили и сообщили, что в кадре оказался 35-летний житель деревни Нижняя Злобинка.

Задержанный признал вину и показал, где сам бумажник и документы потерпевшей.

Мужчине грозит до пяти лет. Часть похищенных денег он уже вернул законной владелице.