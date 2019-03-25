В Мглине на ферме «похозяйничал» сезонный работник
Полиция предъявила обвинение в краже 53-летнему жителю села Рудня.
К правоохранителям обратился хозяин фермы, который сообщил о том, что с территории пропали четыре электродвигателя стоимостью 34 тыс рублей. В течение двух недель никто из работников не замечал пропажи имущества, хотя на предприятии была система наблюдения.
Вскоре подозреваемый был установлен, им оказался 53-летний сезонный работник, который проживал недалеко от хозяйства. В течение нескольких дней он собрал и спрятал двигатели в одном месте, после чего ночью отвез к себе домой на санках. На следующий день он договорился с одним человеком добраться до пункта приема металлолома в Мглине, куда хотел сдать похищенное по цене меди. Приемщик согласился взять их только как лом черного металла. Не захотев продавать похищенное за бесценок, злоумышленник отдал его нанятому водителю в качестве оплаты.
Задержанному «светит» до пяти лет.
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