В Злынковском районе во время пожара пострадал один человек

27 марта в селе Добродеевка Злынковского района случилось возгорание, пострадал человек.

Информация о пожаре поступила в 07:10. Через 15 минут на место прибыли спасатели 38-й части и ДПК «Вышков» на двух автоцистернах. Как оказалось, горел жилой дом размером 6х12 метров.

В тушении использовали два ручных ствола, звено газодымозащитной службы. Через 23 минуты пламя погасили, еще за 29 ликвидировали.

«Есть пострадавший. Причина устанавливается». – сообщили в пресс-службе МЧС.