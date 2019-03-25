В Гордеевском районе в больнице оказался водитель «ВАЗа -2110»

26 марта в Гордеевском районе на трассе «Клинцы-Гордеевка-Красная Гора» случилась авария с участием автомобиля «ВАЗ-2110», пострадал водитель.

У 37-летнего мужчины множество травм: закрытый оскольчатый перелом левой бедренной кости нижней трети со смещением, закрытый перелом оснований четвертой и пятой плюсневых костей справа со смещением, перелом нижней челюсти справа, ушибленная рана левой голени, ссадины лица и левой кисти; его госпитализировали.

Само происшествие произошло в 12:50 на 24 километре упомянутой дороги.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, 37-летний водитель «ВАЗа-2110», двигаясь со стороны Гордеевки в направлении Клинцов, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево.