В Севске в горящем доме едва не погиб мужчина
27 марта в Севске на улице Карла Либкнехта произошел пожар в квартире двухэтажки, в результате возгорания мог погибнуть один мужчина.
Сведения о происшествии поступили спасателям в 02:43. Через три минуты огнеборцы 17-й части на двух автоцистернах прибыли на место. К тому времени пламя охватило кухонную мебель на площади 30 квадратных метров.
В тушении использовали ручной ствол, звено газодымозащитной службы.
«Пожар локализовали в 02.55, в 03.02 ликвидировали. Спасен 1 человек. Причина устанавливается», - объяснили в пресс-службе регионального МЧС.
Напомним, 27 марта в селе Добродеевка произошел пожар.
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