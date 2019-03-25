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В Севске в горящем доме едва не погиб мужчина

Опубликовано Сегодня, 09:30

27 марта в Севске на улице Карла Либкнехта произошел пожар в квартире двухэтажки, в результате возгорания мог погибнуть один мужчина.

Сведения о происшествии поступили спасателям в 02:43. Через три минуты огнеборцы 17-й части на двух автоцистернах прибыли на место. К тому времени пламя охватило кухонную мебель на площади 30 квадратных метров.

В тушении использовали ручной ствол, звено газодымозащитной службы.

«Пожар локализовали в 02.55, в 03.02 ликвидировали. Спасен 1 человек. Причина устанавливается», - объяснили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, 27 марта в селе Добродеевка произошел пожар.

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