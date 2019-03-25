Брянец избил соседа соседа бейсбольной битой

Суд Злынковского района приговорил к одному году и четырем месяцам колонии-поселению местного жителя, который обвиняется в повреждении чужого имущества и избиении.

Также мужчину обязали возместить потерпевшему имущественный и моральный вред, причиненный преступлением.

Приговор был оспорен в апелляционном порядке, но вышестоящий суд не нашел оснований для его изменения.

Согласно материалам расследования, инцидент случился в декабре 2017 года. Обвиняемый во дворе устроил конфликт с соседом по поводу парковки. Не желая выслушивать критику в свой адрес, мужчина избил своего оппонента бейсбольной битой и повредил его автомобиль.