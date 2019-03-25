Семья бывшего начальника брянского УМВД замечена в махинациях

В соцсетях появилась информация о том, что дочь Ирины и Валентина Кузьминых Александра Д, якобы, проживая в Гордеевском районе, получала материнские выплаты по прописке в чернобыльской зоне.

Дело дочери экс-начальника брянского МВД, как выяснилось, есть в архивах, сообщил телеканал «Городской».

По закону РФ №1244-1 от 15.05.1991 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», пособия и выплаты полагаются всем, кто проживает в так называемой «зоне отселения». Поселок Мирный Гордеевского района, где с 15 июня 2012 года по ноябрь 2014 года якобы жила Александра Д (согласно чернобыльскому удостоверению), как раз относится к этим территориям. Кроме этого, в удостоверении указывается, что его «владелец имеет право получать меры социальной поддержки, компенсации и льготы, которые установлены законом».

До прописки в Гордеевском районе дочь Кузьминых имела регистрацию в Брянске. По какой причине ее выписали в июле 2012 года и зарегистрировали в чернобыльской зоне, не сообщается. Такое решение кажется не совсем логичным, если учитывать информацию о том, что Александра находилась в «положении». Согласно открытым сведениям управления соцзащиты населения, известно, что тем, кто зарегистрирован в населенных пунктах, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, полагается ежемесячное пособие по уходу за ребенком в двойном размере, причем не до полутора лет, а до трех, а также другие ежемесячные денежные выплаты.

Как известно, в мошенничествах с чернобыльскими «материнскими» выплатами ранее были замечены родственники некоторых чиновников. К примеру, в начале 2018 года оштрафовали на 50 тыс рублей за аферу при получении выплат и лишили на два года условно свободы жену руководителя Почепского района Максима Морозова Елену.