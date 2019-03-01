В Брянске перед судом предстанет участник преступной группы, сбывавшей контрафактный алкоголь
Задержан 43-летний житель Брянска, участник преступной группы, которая сбывала поддельную спиртную продукцию, он находился в розыске, теперь его будут судить.
Мужчину обвиняют по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в крупном размере, совершенные организованной группой», п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ «Хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере, совершенные организованной группой», ч. 4 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака и наименования места происхождения товара, совершенное организованной группой, неоднократно, с причинением крупного ущерба».
Также в суд направили уголовное дело еще 10 сообщников, занимавшихся реализацией алкогольного фальсификата на территории гаражей, которые расположены в районе дома №52 по улице Володарского.
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