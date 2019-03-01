34-летний брянец, желая купить аккаунт к онлайн-игре, лишился 17 тыс рублей
Брянская полиция возбудила уголовное дело по факту аферы, которую совершил неизвестный из сопредельного государства в отношении 34-летнего жителя Советского района.
Потерпевший рассказал правоохранителям, что нашел объявление в сети Интернет о продаже аккаунта к популярной онлайн-игре, которая содержала модель элитной боевой техники. Связавшись с продавцом, находившимся в соседней стране, он договорился о том, что переведет ему на счет 17 тыс рублей. Сумма была перечислена, но доступ к игре брянец так и не получил.
Полиция проводит расследование.
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