34-летний брянец, желая купить аккаунт к онлайн-игре, лишился 17 тыс рублей

Брянская полиция возбудила уголовное дело по факту аферы, которую совершил неизвестный из сопредельного государства в отношении 34-летнего жителя Советского района.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что нашел объявление в сети Интернет о продаже аккаунта к популярной онлайн-игре, которая содержала модель элитной боевой техники. Связавшись с продавцом, находившимся в соседней стране, он договорился о том, что переведет ему на счет 17 тыс рублей. Сумма была перечислена, но доступ к игре брянец так и не получил.

Полиция проводит расследование.