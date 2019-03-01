В Погарском районе в подвале жилого дома произошла кража

Полиция завела уголовное дело на 36-летнего ранее судимого жителя Погара, который подозревается в краже.

Экипаж вневедомственной охраны остановил мужчину, который шел по ночному поселку и нес с собой мойку высокого давления, водопроводный смеситель и емкость с краской. Он начал уверять охранников, что вещи нашел на свалке, однако те не поверили и сообщили в отделение полиции.

Подозреваемого задержали в течение пары часов. Он вину признал и рассказал, что проник в подвал дома, сбив замок.

Задержанному грозит до пяти лет. До суда он будет находиться в СИЗО.