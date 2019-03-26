В Советском районе Брянска маршрутка провалилась в яму: пострадали двое

Брянская полиция проводит расследование по поводу ДТП, которое случилось 27 марта недалеко от дома №27 по улице Спартаковской, где пострадали несколько человек.

Инцидент случился в половине шестого вечера. По предварительным данным, 42-летний водитель маршрутки Mercedes Benz передним колесом угодил в просадку дорожного покрытия.

В результате два человека получили травмы, медики назначили им лечение.

«Сотрудники полиции устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.