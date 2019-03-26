В Брянске опубликованы детали аварии с двумя пострадавшими на Спартаковской
27 марта на улице Спартаковской областного центре произошло ДТП с участием автобуса Mercedes Benz, два человека получили травмы.
У 62-летней пассажирки - ушибленная рана слизистой нижней губы, сотрясение головного мозга; ее отпустили с назначением лечения.
«42-летнему пассажиру поставили диагноз - ушиб мягких тканей лица, перелом костей носа; позже отпущен домой на амбулаторное лечение», - сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
Сама авария случилась в 17:30. По предварительным данным, 42-летний водитель автобуса Mercedes Benz передним левым колесом попал в просадку дорожного покрытия и зацепил рычагом передней подвески оголовок люка смотрового колодца.
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