Под Унечей в ДТП с иномарками ранены двое водителей

27 марта в Унечском районе на трассе «Брянск-Новозыбков» случилась авария с участием автомобилей Nissan Almera и Mercedes Benz, пострадали два человека.

Оба раненых – водители иномарок. 27-летний из авто Nissan Almera получил травму средней трети левой голени, ушибы и ссадины левого голеностопного сустав; его отпустили с назначением лечения.

«46-летний водитель автомобиля Mercedes Benz с диагнозом закрытый оскольчатый перелом обеих костей нижней трети левой голени со смещением, закрытый перелом нижней трети обеих костей правой голени, ушиб левой кисти госпитализирован», - объяснили в пресс-службе ГИБДД.

Само ДТП произошло около 20:40 на 104 километре дороги. По предварительной информации, 27-летний водитель Nissan Almera, двигаясь в Брянск, не соблюдал боковой интервал и столкнулся с Mercedes Benz под управлением 46-летнего мужчины.