Брянец избил собутыльника до отека мозга

45-летнему жителю Выгоничского района вынесут приговор, его обвиняют в убийстве 30-летнего мужчины.

27 марта в суде района коллегия присяжных заседателей постановила единогласный обвинительный вердикт по уголовному делу гражданина.

Сторону обвинения представляла старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Брянской области Екатерина Кулиненкова.

Вынесение приговора по данному уголовному делу ожидается 3 апреля 2019 года.

«Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого заслуживающим снисхождения», - заявили в пресс-службе прокуратуры.

По материалам расследования, история случилась в ночь на 2 сентября 2018 года в одном из домов села Карповка. Двое мужчин устроили застолье со спиртным. Внезапно случился конфликт, в итоге фигурант вытащил потерпевшего во двор, где ударил его не менее 14 раз руками и ногами по различным частям тела. Через пять дней собутыльник скончался в больнице от отека-набухания головного мозга из-за закрытой черепно-мозговой травмы.