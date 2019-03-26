В селе Брасово разоблачили наркопритон

25 марта в областном центре на улице Багратиона случилась авария, из-за которой остановилось движение электротранспорта.

Смоленские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого за совершение разбойных нападений и незаконный оборот наркотических средств 41-летнего местного жителя; на сей раз его обвиняют в совершении действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.

Дороги, здравоохранение, благоустройство – в фокусе внимания власти и ОНФ. Губернатор Алексей Островский встретился с активистами регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (ОНФ). Его участники обсудили ряд актуальных вопросов, отраженных в Общественных предложениях организации на 2019 год, а также наметили пути их реализации.

С 31 марта два пригородных поезда, соединяющих Смоленскую и Брянскую области, начнут дополнительно останавливаться на станции Стодолище, расположенной в одноименном поселке Смоленской области. Дополнительную остановку поездам назначила Московская железная дорога совместно с АО «Центральная ППК» для повышения транспортной мобильности жителей.

Активная работа по формированию кадрового резерва из числа специалистов компании, проводимая в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», позволяет создать условия для профессионального развития и карьерного роста сотрудников. Уже несколько лет руководящие вакантные должности заполняются преимущественно резервистами. Так в 2018 году 47 резервистов филиала были переведены на вакантные руководящие должности, 53% из них – это молодые работники до 35 лет.

Смоленские следователи завели уголовное дело на 25 летнюю жительницу села Новодугино, которая обвиняется в убийстве.

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Посетители понесут административную ответственность за употребление наркотических средств без назначения врача.

Наркопритон был разоблачен во время акции «Сообщи, где торгуют смертью», которую проводили правоохранители. Были задержаны двое собственников жилья и девять посетителей, употреблявших наркотические средства – марихуану и соли.

Задержанным грозит до четырех лет лишения свободы.

Полиция возбудила уголовное дело на двоих жителей Брасовского района, которые подозреваются в организации притона для наркозависимых лиц.

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