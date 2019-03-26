В клинцовском магазине был задержан любитель элитного спиртного

Клинцовские правоохранители задержали 44-летнего местного жителя, ранее не имевшего проблем с законом, который подозревается в краже.

История случилась в магазине самообслуживания. Внимание сотрудников привлек странный мужчина, действия которого попали на камеру видеонаблюдения. Запись показала, что покупатель спрятал за пазуху бутылку элитного алкоголя за 12 тыс рублей с лишним, наполнил продуктовую корзину на 8 тысяч и хотел было покинуть торговое помещение, не рассчитавшись.

Злоумышленника с поличным задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Причину своего поступка гражданин так и не объяснил. Его могут осудить до пяти лет.