ДТП на Спартковской заинтересовалась брянская прокуратура

Прокуратура Брянска проводит проверку по факту причин аварии, которая произошла вечером 27 марта по улице Спартаковской, где пострадали два человека.

Во время проверки будет дана оценка деятельности контролирующих и иных уполномоченных органов в сфере организации дорожной деятельности и безопасности транспортного обслуживания населения.

Согласно материалам расследования, водитель маршрутного такси зацепил крышку люка коллектора, в связи с чем начал экстренное торможение.

«В результате находившиеся в маршрутном такси пассажиры получили ушибы и ссадины», - сообщили в ведомстве.