В селе Мартьяновка огнеборцы выезжали на тушение большегруза

28 марта в селе Мартьяновка Клинцовского района на трассе случился пожар, обошлось без пострадавших.

Сведения о возгорании поступили в 12:14. На место через 14 минут прибыли сотрудники МЧС десятой части и ОП «Киваи» на двух автоцистернах. Как оказалось, пламя охватило кабину грузового автомобиля. В тушении использовали ручной ствол.

«В 12.29 огонь локализовали, в 12.33 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.