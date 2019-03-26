В Бежицком районе дама, желая получить «компенсацию», лишилась 705 тыс рублей

Полиция Бежицкого района проводит расследование в связи с мошенничеством, которое было совершено в отношении 55-летней местной жительницы.

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником «надзорного органа». Мужчина спросил, приобретала ли она когда-нибудь медицинские препараты, которые не дали организму восстанавливающего эффекта. Дама сказала, мол, сталкивалась с таким, тогда неизвестный гражданин заверил, что она стала жертвой аферистов, и теперь ей полагается компенсация, но, чтобы ее получить, надо заплатить небольшой «взнос».

Необходимую сумму потерпевшая перечислила на указанный счет.

Компенсация не поступала. Через несколько дней незнакомец снова позвонил, заявив, что деньги почти уже в руках у женщины, просто, нужно еще чуть-чуть доплатить. Выманивания средств продолжались несколько дней. Когда сумма достигла 705 тыс рублей, женщина поняла, что стала жертвой аферы.