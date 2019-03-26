В Бежицком районе дама, желая получить «компенсацию», лишилась 705 тыс рублей
Полиция Бежицкого района проводит расследование в связи с мошенничеством, которое было совершено в отношении 55-летней местной жительницы.
Потерпевшая рассказала правоохранителям, что ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником «надзорного органа». Мужчина спросил, приобретала ли она когда-нибудь медицинские препараты, которые не дали организму восстанавливающего эффекта. Дама сказала, мол, сталкивалась с таким, тогда неизвестный гражданин заверил, что она стала жертвой аферистов, и теперь ей полагается компенсация, но, чтобы ее получить, надо заплатить небольшой «взнос».
Необходимую сумму потерпевшая перечислила на указанный счет.
Компенсация не поступала. Через несколько дней незнакомец снова позвонил, заявив, что деньги почти уже в руках у женщины, просто, нужно еще чуть-чуть доплатить. Выманивания средств продолжались несколько дней. Когда сумма достигла 705 тыс рублей, женщина поняла, что стала жертвой аферы.
Новости регионов
Дополнительная остановка на станции Стодолище назначена двум курсирующим между Смоленском и Брянском пригородным поездам
Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности рекламы букмекерских контор
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается рекламы организаторов азартных игр и рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах.
В первом квартале 2019 года 8 из 10 абонентов «Ростелекома» в Брянской области выбирают пакетные решения из двух или трёх услуг.
С апреля на Московской железной дороге начнется летняя ремонтно-путевая кампания – масштабная сезонная программа по обслуживанию инфраструктуры, направленная на обеспечение безопасности, надежности и повышение скорости движения поездов.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги исполнения налоговых обязательств за 2018 год. За отчетный период филиал отчисления в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды составили 503,5 млн. рублей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.