В Фокино случился пожар

28 марта в Фокино на улице Ленина произошел пожар, обошлось без пострадавших.

Сведения о возгорании спасатели получили в 15:15. Через 10 минут огнеборцы 35-й части на двух автоцистернах прибыли по адресу. Как оказалось, горели два деревянных сарая. В тушении использовали два ручных ствола. В 15:41 пламя локализовали, еще через четыре минуты ликвидировали.

«Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в Злынке во время пожара пострадал один человек.