В Брянске на площади Партизан не разъехались две иномарки

28 марта в областном центре на площади Партизан произошла авария с участием двух иномарок Toyota и Kia, об этом сообщили очевидцы.

Инцидент случился в 14:30 на самом повороте с проспекта Ленина на улицу Красноармейскую. Два автомобиля Toyota и Kia не поделили дорогу. Оба транспорта получили механические повреждения. Из-за аварии на проезжей части образовалась пробка.

Напомним, 27 марта на трассе «Брянск-Новозыбков» произошло ДТП с участием автомобилей Nissan Almera и Mercedes Benz, пострадали два человека.