В Почепе произошло «тройное» ДТП из-за 26-летнего парня

28 марта в Почепе на улице Мира случилась авария с участием автомобилей Lada Granta, «ВАЗ-2112» и «ВАЗ-21074», в итоге пострадала 53-летняя пассажирка.

Инцидент произошел в 18:20. Как сообщили в отделе ГИБДД, 26-летний парень, управляя машиной Lada Granta, не предоставил преимущество в движении «ВАЗу-2112» под управлением 29-летнего водителя, который двигался по главной дороге, в итоге оба транспорта столкнулись, от удара последний выбросило на встречку, где произошло столкновение с «ВАЗом-21074» под управлением 64-летнего водителя.

В итоге пострадала 53-летняя пассажирка «ВАЗа-21074», ей поставили диагноз - перелом 4-го пальца правой руки, ушиб левой кисти, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга; назначив лечение, медики отпустили ее домой.