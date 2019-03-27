На трассе в Брянском районе Audi врезалась в стоящую Renault

32-летний водитель Renault 28 марта получил травмы во время ДТП с участием Audi на дороге «Орел-Смоленск» в Брянском районе.

Инцидент случился в 07:10 на 115-м километре трассы. По предварительным данным, 48-летний автомобилист на Audi врезался в остановившуюся перед пешеходным переходом иномарку Renault под управлением 32-летнего гражданина.

«В результате ДТП у 32-летнего мужчины из автомобиля Renault компрессионный перелом 11-го грудного позвонка; его отпустили с назначением лечения», - сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.