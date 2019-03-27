В Сураже водитель Renault Logan едва не угробил своего пассажира

28 марта в Сураже на улице Мглинской произошла авария с участием иномарок Renault Logan и Citroen Xsara Picasso, пострадал 44-летний пассажир первого автомобиля.

Инцидент случился в 22:50. По предварительным данным, 21-летний автомобилист на Renault Logan, двигаясь со стороны Комсомольской на улицу Ленина, не учел безопасное расстояние до впереди двигавшегося Citroen Xsara Picasso под управлением 36-летней женщины, которая начала поворот налево.

«У 44-летнего пострадавшего врачи диагностировали разрыв акромиального ключевого соединения справа; его отпустили с назначением лечения», - сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.