В Стародубе иномарка Kia Rio сбила 68-летнюю пенсионерку

С 31 марта два пригородных поезда, соединяющих Смоленскую и Брянскую области, начнут дополнительно останавливаться на станции Стодолище, расположенной в одноименном поселке Смоленской области. Дополнительную остановку поездам назначила Московская железная дорога совместно с АО «Центральная ППК» для повышения транспортной мобильности жителей.

Активная работа по формированию кадрового резерва из числа специалистов компании, проводимая в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», позволяет создать условия для профессионального развития и карьерного роста сотрудников. Уже несколько лет руководящие вакантные должности заполняются преимущественно резервистами. Так в 2018 году 47 резервистов филиала были переведены на вакантные руководящие должности, 53% из них – это молодые работники до 35 лет.

Смоленские следователи завели уголовное дело на 25 летнюю жительницу села Новодугино, которая обвиняется в убийстве.

Смоленские следователи завели уголовное дело на 16-летнего парня, который подозревается в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

Смоленский следком завел уголовное дело на руководство общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительством; причина – нарушение трудового кодекса.

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» подведены итоги ремонтной программы 2018 года, из которых следует, что филиал справился с поставленными задачами на 100%.

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