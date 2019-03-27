В Стародубе иномарка Kia Rio сбила 68-летнюю пенсионерку
28 марта в Стародубе на улице Семашко произошло ДТП с участием иномарки Kia Rio, ранена 68-летняя женщина.
У пострадавшей перелом шейки плечевой кости, отломок большого бугорка плечевой кости; врачи назначили ей лечение и отпустили домой.
Сама авария случилась в 12:05. В отделе Госавтоинспекции объяснили, 35-летний водитель Kia Rio при движении задним ходом сбил 68-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть позади автомобиля.
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