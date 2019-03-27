Подозреваемая в краже денег у 58-летнего мужчины задержана в Стародубе
Полиция предъявила обвинение в краже 24-летней жительнице Стародуба.
К правоохранителям обратился 58-летний мужчина, который заявил, что с банковской карты пропало 25 тыс рублей. В банке ему объяснили, что неизвестный в течение двух месяцев с помощью приложения «Мобильный банк» делал небольшие переводы на другие банковские карты и номера телефонов.
Вскоре картина происшествия была установлена. Подозреваемую 24-летнюю девушку доставили в отделение. Она объяснила, в доме ее матери осенью 2018 года некоторое время жил потерпевший. Воспользовавшись моментом, она подключила к своему телефону приложение, которое позволяло управлять счетом мужчины.
Похищенные деньги обвиняемая обязалась вернуть, однако это не снимает с нее наказания, по закону ей грозит до пяти лет.
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