Подозреваемая в краже денег у 58-летнего мужчины задержана в Стародубе

Полиция предъявила обвинение в краже 24-летней жительнице Стародуба.

К правоохранителям обратился 58-летний мужчина, который заявил, что с банковской карты пропало 25 тыс рублей. В банке ему объяснили, что неизвестный в течение двух месяцев с помощью приложения «Мобильный банк» делал небольшие переводы на другие банковские карты и номера телефонов.

Вскоре картина происшествия была установлена. Подозреваемую 24-летнюю девушку доставили в отделение. Она объяснила, в доме ее матери осенью 2018 года некоторое время жил потерпевший. Воспользовавшись моментом, она подключила к своему телефону приложение, которое позволяло управлять счетом мужчины.

Похищенные деньги обвиняемая обязалась вернуть, однако это не снимает с нее наказания, по закону ей грозит до пяти лет.