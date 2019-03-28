В Бежицком районе горела легковушка

30 марта в Бежицком районе на улице Камозина загорелся автомобиль, обошлось без пострадавших.

Информация о пожаре поступила в 05:19. Через девять минут спасатели 13-й и 33-й части на двух автоцистернах прибыли на место. Как оказалось, пламя охватило легковушку.

«В тушении работал ручной ствол. В 05.32 огонь локализовали, в 05.34 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.