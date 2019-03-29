В Брянском районе горела частная баня
31 марта в селе Мичуринский Брянского района произошел пожар, обошлось без пострадавших.
Информация о возгорании поступила в 22:56. Через 14 минут спасатели второй и тринадцатой частей на двух автоцистернах прибыли на место. Как оказалось, горела деревянная баня.
«На тушение работало два ручных ствола. В 23.18 пожар локализовали, в 23.47 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
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