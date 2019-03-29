Около Самолета в Брянске ребенок упал в яму

В областном центре в Советском районе едва не случилась беда – около гипермаркета «Линия» маленький мальчик провалился в яму.

Мать еле успела схватить сына за капюшон и вытянуть из выбоины.

«Самолёт. Гипермаркет «Линия». Шли с ребёнком с магазина, на пешеходном переходе провалился в яму, успела схватить за капюшон. Ужас. В этом районе уже были случаи, которые плохо закончились», - пожаловалась дама.

По словам Владимира Дьяковича, в эту яму не раз падали люди, все случаи с летальным исходом.

«Падал ребёнок возле Самолёта и его унесло в коллектор. Нашли мёртвым», - сообщил Сергей Анциферов.