Около Самолета в Брянске ребенок упал в яму
В областном центре в Советском районе едва не случилась беда – около гипермаркета «Линия» маленький мальчик провалился в яму.
Мать еле успела схватить сына за капюшон и вытянуть из выбоины.
«Самолёт. Гипермаркет «Линия». Шли с ребёнком с магазина, на пешеходном переходе провалился в яму, успела схватить за капюшон. Ужас. В этом районе уже были случаи, которые плохо закончились», - пожаловалась дама.
По словам Владимира Дьяковича, в эту яму не раз падали люди, все случаи с летальным исходом.
«Падал ребёнок возле Самолёта и его унесло в коллектор. Нашли мёртвым», - сообщил Сергей Анциферов.
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